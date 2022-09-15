بوريل يقر بوجود جهات في أوروبا تريد التوقف عن دعم كييف

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قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن بعض الأوروبيين يميلون إلى التوقف عن مساعدة أوكرانيا.

وأضاف بوريل لصحيفة "إل موندو" الإسبانية: "يميل جزء من المجتمع الأوروبي إلى رفض دعم أوكرانيا، فهم يريدون إنهاء الصراع لأنهم لا يستطيعون تحمل عواقبه وارتفاع الأسعار. يجب علينا محاربة طريقة التفكير هذه".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الوقت الحالي ليس وقت الاستسلام، وحث على دعم كييف.

واختتم بوريل حديثه قائلا: "لا أريد الصراع، لكن من الواضح أنه سيتم كسبه في ساحة المعركة، والدبلوماسية عالقة".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب من ضغوطه على موسكو، إذ تم تجميد أصول روسية بمئات المليارات من الدولارات، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي وأمريكا سلسلة إجراءات وعقوبات غير مسبوقة ضد روسيا شملت هيئات عامة وقطاعات حيوية ومسؤولين وأشخاصا عاديين.