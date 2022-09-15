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زاخاروفا: من يستطيع حرمان روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي يستحق جائزة نوبل

15
SEPTEMBER
2022
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علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، بسخرية أنه في حال تمكن أحد من نزع العضوية الدائمة لروسيا في مجلس الأمن الدولي فسيستحق أن يحصل على جائزة نوبل في الرياضيات.

وأضافت زاخاروفا تعليقا حول عضوية روسيا الدائمة: "جائزة نوبل، وفي مجال الرياضيات، سيتم منحها في حال تم تطوير مثل هذه الآلية بشكل كامل 100٪ لحرماننا من مكانة العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا السيناريو هو غير واقعي إذا كنا نتحدث عن القانون".

وأشارت إلى أن الطريقة الوحيدة لحرمان روسيا من مكانة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي تعديل ميثاق الأمم المتحدة. منوهة بأنه من أجل هذا الموضوع يجب أن يصوت ثلثا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعديلات، ثم يصادق عليها ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

واختصرت زاخاروفا بالقول: "ببساطة لا توجد طريقة قانونية أخرى لتنفيذ مثل هذه الخطة". وأشارت إلى أن المنظمة نفسها تم إنشاؤها لمنع الحروب والكوارث على نطاق عالمي.

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