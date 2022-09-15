بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيصعد إلى مستويات تاريخية

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيصل في نهاية العام 2022 مستوى قياسيا جديدا، وسيتجاوز في المستقبل 200 مليار دولار.

وجاء تصريح الرئيس الروسي خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

وقال بوتين إن "العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا (روسيا والصين) تتطور بنشاط. في العام الماضي زادت التجارة بنسبة 35% وتجاوزت 140 مليار دولار. وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زاد حجم التبادل التجاري بنسبة 25%. أنا مقتنع بأنه بحلول نهاية العام (2022) سنصل إلى مستويات قياسية جديدة، وفي المستقبل القريب، كما هو متفق عليه ، سنزيد حجم التداول التجاري السنوي إلى 200 مليار دولار أو أكثر".

وتشهد التجارة بين روسيا والصين في 2022 زخما كبيرا مع توجه موسكو شرقا في سياسة العقوبات الغربية ضدها.