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بوتين يحل مشكلة سماعة رئيس الوزراء الباكستاني: هكذا بهذه الطريقة!

15
SEPTEMBER
2022
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لم يتمكن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، من وضع سماعة الأذن في مكانها خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي جرت اليوم في أوزبكستان.

وبعد عدة محاولات، طلب شريف من مرافقيه أن يعينوه في وضع السماعة، وتقدم أحد المرافقين وثبت السماعة على أذن رئيس الحكومة الباكستانية، وما أن سأل بوتين: "السيد رئيس الوزراء المحترم، هل تعمل الترجمة بشكل طبيعي"، حتى سقطت السماعة مرة أخرى بعد أن أجاب شريف قائلا: نعم.

وتقدم المرافق مجددا لإعادة تثبيت السماعة على أذن رئيسه شريف، فيما كان بوتين يراقب الموقف. وهب للمساعدة فنزع سماعته من مكانها وأظهر كيف يمكن تحضيرها للوضع على الأذن قائلا: "هكذا بهذه الطريقة".

روسيا اليوم
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