طهران: لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنه "بالرغم من التزامنا بعملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكننا لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها في الاتفاق".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "طهران تعمل بشكل متوازن وذكي وحيوي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالسياسة الخارجية وتطوير علاقاتها الخارجية، وبالرغم من التزامها بعملية التفاوض لكنها لن تبقى تنتظر عودة أمريكا إلى التزاماتها في الاتفاق النووي".

هذا وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم أمس الأربعاء، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران قد وصلت إلى "طريق مسدود".