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لقاء ينتظر الغرب نتائجه على أحر من الجمر..!

15
SEPTEMBER
2022
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بنظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة سمرقند بأوزبكستان.

ودان الرئيس الروسي خلال اللقاء استفزازات الولايات المتحدة والسياسة التي تنتهجها في علاقة بمضيق تايوان.

وقال بوتين إن روسيا تثمن عاليا موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي أن التوافق بين موسكو وبكين يلعب دورا رئيسيا في ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي.

وقال: "نحن ندافع بشكل مشترك عن تشكيل عالم عادل وديمقراطي ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، وليس على بعض القواعد التي توصل إليها طرف ما ويحاول فرضها على الآخرين دون توضيح ماهيتها".

وأضاف أن "محاولات إنشاء عالم أحادي القطب اتخذت مؤخرا شكلا قبيحا وغير مقبول على الإطلاق بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب".

وأفادت وكالة "نوفوستي" أنه من المتوقع أن يبحث الزعيمان التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة، بالنظر إلى الوضع الذي يشهده العالم.

وقد أشار الكرملين في وقت سابق إلى أنه في الظروف الحالية، وفي الوقت الذي تُمارس فيه ضغوط على موسكو من خلال العقوبات، يشهد التعاون مع بكين استقرارا وزخما أكثر.

كذلك تسعى موسكو وبكين إلى زيادة التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار سنويا بحلول عام 2024.

روسيا اليوم
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