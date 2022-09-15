روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا

وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية: “في ضوء استمرار المسار غير الودي من قبل الحكومة البريطانية، حيث تتخذ لندن تدابير تهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقدم باستمرار الدعم العسكري للنظام النازي في كييف، تم اتخاذ قرار بإدراج ثلاثين من ممثلي الهياكل البريطانية المسؤولة عن الترويج المنسق لأجندة المعلومات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن لوبي الدفاع في بريطانيا في قائمة (حظر الدخول)”.