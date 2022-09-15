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روسيا تفرض عقوبات على 30 من ممثلي العلاقات العامة ولوبي الدفاع في بريطانيا

15
SEPTEMBER
2022
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إدراج ثلاثين من ممثلي هياكل الترويج المناهض لروسيا، ولوبي الدفاع البريطانيين في قائمة “حظر الدخول”.
 
وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية: “في ضوء استمرار المسار غير الودي من قبل الحكومة البريطانية، حيث تتخذ لندن تدابير تهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتقدم باستمرار الدعم العسكري للنظام النازي في كييف، تم اتخاذ قرار بإدراج ثلاثين من ممثلي الهياكل البريطانية المسؤولة عن الترويج المنسق لأجندة المعلومات المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى ممثلين عن لوبي الدفاع في بريطانيا في قائمة (حظر الدخول)”.
 

كما أشار بيان الخارجية الروسية إلى أن موسكو ستواصل توسيع قائمة العقوبات ضد مواطني بريطانيا.

وكان سيرغي بيلييف، مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، قد صرح في وقت سابق لوكالة “سبوتنيك”، معلقًا على نتائج الانتخابات في بريطانيا، بأنه لا يوجد ما يدل على علاقات إيجابية مع لندن، وموسكو ليس لديها أوهام بتحسن العلاقات بعد انتخاب ليز تراس لمنصب رئيس وزراء بريطانيا.
وقال الدبلوماسي: “لا نرى ما يدل على وجود تغيرات إيجابية في العلاقات الثنائية بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد. ليس لدينا أوهام بشأن هذا”.
وأشار إلى أن كلاً من تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك خلال الحملة الانتخابية “أكدا مرارًا وتكرارًا أنهما يعتزمان مواصلة المسار المدمر لبوريس جونسون في العلاقات مع روسيا”.
وأضاف الدبلوماسي: “في الوقت نفسه، من المهم أن نفهم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته تولى أيضا من أسلافه العمل على تدمير أسس التعاون الروسي البريطاني”.
 

وأكد أن موسكو “لم تشرع قط في حوار بارد مع المملكة المتحدة”.

وشدد بيلييف على أنه “في كل مرة بعد استفزاز بريطاني آخر مصحوبًا باتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية الجانب، نطالب الجانب البريطاني بالتعقل والامتناع عن الأعمال التي تضر بالعلاقات بين بلادنا وشعوبنا”.
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