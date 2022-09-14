الكشف عن تعرض بوتين لمحاولة إغتيال عبر استهداف سيارته بقنبلة!

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كشفت صحيفة «الصن» البريطانية، الاربعاء، عن تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى محاولة اغتيال، لا تزال تفاصيلها مجهولة، خلال عودته إلى مقره الرسمي، نفذتها دراجة نارية، بإلقاء قنبلة، ما تسبب في انفجار إطار سيارته، وتصاعد الدخان منها.

ونقلت «الصن»، عن مصادر في الكرملين، أن سيارة الرئيس الروسي «الليموزين»، تعرضت للهجوم، بقنبلة، وأصيبت في عجلتها الأمامية اليسرى تلاه «دخان كثيف»، إلا أن بوتين، لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أنه جرت اعتقالات عدة من جهاز الأمن التابع له.

وزعمت الصحيفة البريطانية، أن الهجوم استخدمت فيه دراجة نارية وسيارة إسعاف، مرتبط بالحرب الدائرة في أوكرانيا. ولا يعرف بالتحديد، متى حدثت تلك المحاولة، التي مازالت تفاصيلها «سرية» بحسب الصحيفة البريطانية، التي أكدت اختفاء عدد من الحرس الخاص ببوتين عقب الحادثة.