البابا فرنسيس: لتحقيق السلام في أوكرانيا

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دعا البابا فرنسيس إلى الإصرار على المحاولات الرامية إلى تحقيق السلام حول الوضع في أوكرانيا من خلال الحوار.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية في عاصمة كازاخستان، نور سلطان، حيث أقام بعد ظهر اليوم الأربعاء، 14 أيلول، قداس الكاثوليك الكازاخستانيين، وكذلك للحجاج من البلدان الأخرى.

وطلب البابا من المؤمنين التفكير في عدد من الأماكن التي دمرها الصراع، وبخاصة الصراع حول أوكرانيا، وقال: “دعونا نهب لمساعدة أولئك الذين يعانون، ودعونا نصر على الجهود التي تهدف حقا إلى تحقيق السلام. ما الذي ننتظره ليحدث، كم عدد الوفيات التي ننتظرها حتى تفسح المواجهة الطريق للحوار لصالح الناس والشعوب والإنسانية؟”.

وحث البابا الحاضرين على مواصلة الصلاة “من أجل أن يتعلم العالم بناء السلام، بما في ذلك عن طريق الحد من سباق التسلح، وتحويل الإنفاق العسكري الضخم إلى دعم ملموس للسكان”.