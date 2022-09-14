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كيف رد الأمير هاري على منعه من ارتداء الزي العسكري في جنازة الملكة؟

14
SEPTEMBER
2022
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طلب الأمير البريطاني هاري أن يستمر التركيز على جدته الملكة إليزابيث الثانية وجنازتها، بدلاً من التركيز على ما سيرتديه، بعد التأكد من أنه لن يُسمح له بارتداء زيه العسكري خلال مراسم توديعها.

يوم الاثنين، أفادت الأنباء بأن دوق ساسكس سيُحرم من فرصة ارتداء زيه العسكري لتوديع الملكة خلال مناسبات الجنازة الخمس المقبلة لأنه لم يعد عضواً عاملاً في العائلة المالكة، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

في حين أن القاعدة تنطبق على الدوق، فقد ورد أنه سيسمح لابن الملكة، الأمير أندرو دوق يورك، بارتداء زيه العسكري كعلامة خاصة على احترام والدته في الوداع الأخير في قاعة وستمنستر. هذا الاستثناء ملحوظ لأنه هو أيضاً ليس عضواً عاملاً في العائلة المالكة.

وتحدث الأمير هاري، الذي خدم لفترتين في الخطوط الأمامية في أفغانستان، أمس (الثلاثاء)، عن القاعدة التي تمنعه من ارتداء زيه العسكري في بيان صدر من خلال المتحدث باسمه. وأكد أنه سيرتدي بدلة صباحية وطلب أن «يبقى التركيز على حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية».

قال متحدث باسم الدوق لصحيفة «إندبندنت»: «الأمير هاري سيرتدي بدلة صباحية عادية طوال المناسبات لتكريم جدته. لن يتم تصنيف خدمته العسكرية التي امتدت لعقد من خلال الزي الذي يرتديه ونحن نطلب بكل احترام أن يظل التركيز على حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية».
وتراجع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة المالكة في مارس (آذار) 2020 وانتقلا إلى مونتيسيتو، كاليفورنيا.

عاد الزوجان إلى المملكة المتحدة بضع مرات فقط منذ إعلان قرارهما، بما في ذلك لقاء مفاجئ مع الملكة في أبريل (نيسان).

بينما تحدث الدوق والدوقة عن علاقاتهما المتوترة مع بعض أفراد العائلة المالكة، استمر الأمير هاري في إقامة علاقة وثيقة مع جدته.

الشرق الأوسط
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