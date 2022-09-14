إير فرانس تلغي 55% من رحلاتها الجمعة بسبب إضراب للمراقبين الجويين

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ألغت شركة إير فرانس "Air France" نحو 55% من رحلاتها القصيرة والمتوسطة، ونحو 10% من رحلاتها الطويلة، الجمعة، بسبب إضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين.

ويطال الإلغاء حوالى 400 رحلة من أصل 800 رحلة مقررة ليوم الجمعة، بحسب ما أوضحت الشركة التي "توصي زبائنها بشدة، لتأجيل سفرهم".

وتطالب النقابة الوطنية لمراقبي الملاحة الجوية، التي دعت للإضراب، بزيادة في الأجور لمواجهة التضخم، وبتوظيف مراقبين جدد.

وارتفع التضخم إلى 6.1% في يوليو/تموز قبل أن ينخفض إلى 5.8% في أغسطس/آب.

وإضافة إلى إضراب الجمعة، أعلنت الحركة تقديم إخطار ثان بإضراب جديد من الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول إلى الجمعة 30 سبتمبر/أيلول.

إضرابات تشل الطيران الأوروبي

سبق وتوصلت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى اتفاق مع طياريها، الأسبوع الماضي، لتتجنب بذلك إضرابًا كان ليشل جميع رحلاتها للركاب وللشحن لمدة يومين بدءًا.

وكان اتحاد موظفي لوفتهانزا يطالب بزيادة 5.5% في أجور الطيارين بحلول نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لنسبة التضخم المتصاعدة في البلاد.

وخلال الشهر الماضي، نظم طيارو شركة طيران إيزي جيت "Easyjet" في إسبانيا، إضرابًا عن العمل لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بإعادة شروط العمل التي كانت قائمة قبل جائحة كوفيد-19، ما أسفر عن إلغاء 14 رحلة دولية.

وشهد الصيف ظروفًا عصيبة على معظم العاملين بشركات الطيران في أوروبا، إذ تسبب ارتفاع الطلب على السفر في إلغاء آلاف الرحلات وطوابير طويلة لساعات في المطارات الرئيسية.