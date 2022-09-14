living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خسروا 93 مليار دولار في يوم واحد.. والسبب!

14
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وكالة بلومبرغ اليوم، إن أغنى الأثرياء الأمريكيين فقدوا ما مجموعه 93 مليار دولار في يوم الثلاثاء بسبب انخفاض أصولهم بعد أن أصدرت وزارة العمل أرقاما جديدة عن التضخم.

ووفقا للوكالة، انخفضت ثروة مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس بمقدار 9.8 مليار دولار ، وإيلون ماسك مؤسس شركة تسلا - بمقدار 8.4 مليار دولار ، ورئيس شركة "ميتا" صاحبة "فيسبوك" مارك زوكربيرج - بمقدار 5.6 مليار دولار، ومؤسسي شركة Google Corporation، لاري بيدج وسيرغي برين - بمقدار 5.2 مليار دولار و 4.9 مليار دولار، على التوالي ، ووارن بافيت رئيس شركة Berkshire Hathaway - بمقدار 3.4 مليار دولار ، وأحد مؤسسي شركة مايكروسوفت بيل غيتس - بمقدار 2.8 مليار دولار.

كما أشارت بلومبرج إلن أن هذا كان "تاسع أكبر تخفيض في أصول رجال أعمال في يوم واحد" منذ بداية احتساب مؤشر المليارديرات.

وفي الوقت الحالي، يقف ماسك على رأس قائمة أغنى الناس على هذا الكوكب، وتقدر ثروته بـ 256 مليار دولار.
المصدر: تاس

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout