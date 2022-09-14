تأكيد إسرائيلي بوجود مباحثات لفتح مكتب تمثيل في قطر خلال كأس العالم

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تبحث كل من إسرائيل وقطر اللتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية، فتح مكتب تمثيل إسرائيلي موقت خلال كأس العالم في الدولة الخليجية على ما أفاد مسؤول إسرائيلي وكالة فرانس برس اليوم.



ولم تتأهل إسرائيل للبطولة التي تنطلق في تشرين الثاني في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها أعلنت التوصل لاتفاق سيسمح لمواطنيها بالحصول على تأشيرة دخول إلى قطر مع إثبات شراء التذاكر أسوة بغيرهم من الأجانب.



وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي: "هناك اتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وقطريين". وبحسب المسؤول تركزت تلك المباحثات على فتح مكتب "موقت" للمشجعين الإسرائيليين العازمين على حضور كأس العالم.



ونوّه المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه "لا ينبغي تصنيفها (المباحثات) على أنها دبلوماسية، حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق".



ولا تعترف قطر المعروفة بدعمها لحركة حماس الإسلامية الحاكمة في قطاع غزة، بإسرائيل. لكن يجمع البلدين تعاون يتعلق بموافقة الدولة العبرية على دخول المساعدات القطرية لقطاع غزة الساحلي