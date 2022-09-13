living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تريد العمل مع روسيا من أجل نظام عالمي «أكثر عدلاً»

13
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن أعلى مسؤول للدبلوماسية الصينية اليوم (الثلاثاء)، أن بكين تريد العمل مع روسيا لإقامة نظام عالمي «أكثر عدلا»، وذلك قبل أيام من اجتماع بين رئيسي البلدين.
ويفترض أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في أوزبكستان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وكانت العلاقات بين بكين وموسكو مضطربة خلال الحرب الباردة لكن تقاربا سجل بين البلدين في العقود الأخيرة لا سيما لتحقيق توازن مع نفوذ الولايات المتحدة.
وقال يانغ جيشي مسؤول الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني: «تحت الإدارة الاستراتيجية للرئيس شي جينبينغ والرئيس فلاديمير بوتين، شهدت العلاقات بيننا تقدما دائما على الطريق الصحيح».
ويانغ شخصية من الصف الأول ونفوذه أكبر من نفوذ وزير الخارجية. وكان يتحدث خلال لقاء مع السفير الروسي لدى الصين أندري دينيسوف الذي أنهى مهمته بعد سنوات في الصين.
وأشار يانغ إلى أن «الصين مستعدة للعمل مع روسيا من أجل تطبيق مستمر لروح التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين بلدينا وحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز تطوير النظام الدولي في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية».
وفرضت على روسيا عقوبات غربية وعزلت دبلوماسيا منذ بدء تدخلها في أوكرانيا. وهي تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية وخصوصاً الصين.
ولم تعبر الخارجية الصينية عن إدانة للعملية الروسية بل نددت بالعقوبات الغربية ضد موسكو وبيع أسلحة للسلطات الأوكرانية.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout