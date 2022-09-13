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رئيس الأرجنتين: المعتدي على نائبة الرئيس أراد اغتيالي أيضا

13
SEPTEMBER
2022
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أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز أن المعتدي على نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أراد أيضا اغتياله.

هذا ما تحدث فرنانديز نفسه عنه في مقابلة مع قناة "Telesinco" وتم نشر مقطع منها أمس الاثنين. وقال: "أصبحت المحادثات بين المتهمين معروفة. ويتحدثون عن محاولة فاشلة لاغتيال كريستينا (كيرشنر) ويقولون إنني سأكون التالي".

وفي الوقت ذاته أجاب فرنانديز بالنفي ردا على سؤال صحفي عما إذا كان خائفا من الاغتيال، مضيفا: "يجب ضبط النفس. لا أريد الانفصال عن الناس".

كما عبر عن اعتقاده بأن محاولة اغتيال نائبة الرئيس لا تعد انعكاسا للأمزجة التي تسود المجتمع الأرجنتيني كله. وأضاف: "إنها عصابة من الأشرار القادرين على ارتكاب مثل هذه الفظائع".

ووقعت محاولة اغتيال نائبة الرئيس الأرجتيني، كريستينا كيرشنر، في 1 سبتمبر الجاري بالقرب من منزلها في بوينس آيرس. وتمكن رجل كان يقف في حشد من أنصار كيرشنر من الاقتراب منها وتوجيه مسدس نحوها. لكن المسدس لم يعمل ولم تتضرر كيرشنر التي كانت تقود البلاد من 2007 إلى 2015. وفيما بعد اعتقلت الشرطة المهاجم وخطيبته. وهما متهمان بمحاولة القتل التي تم التخطيط لها بالتآمر مسبقا.

روسيا اليوم
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