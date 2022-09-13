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تصريح بوتين عن الدولار يثير إعجاب القراء الصينيين

13
SEPTEMBER
2022
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أعرب قراء صحيفة "جوانشا" الصينية، عن تقديرهم العالي لتصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول حتمية عملية التخلص من الدولار في الاقتصاد العالمي.

وقال أحد القراء: "هنا خادم حقيقي للشعب".

وأضاف آخر: "يجب أن نتحد لإطلاق عملة عالمية جديدة، لتحل محل الدولار الأمريكي".

وقال مستخدم ثالث: "سيحقق بوتين مثل الدب الجبار النجاح حتما".

وتابع قارئ رابع: "يبدو أن نزع الدولرة على الصعيد العالمي، هو ما نحتاج إليه".

وقال أحد المستخدمين: "إن روسيا بالعمل كتف على كتف مع الصين خلال الـ20 عاما المقبلة، ستبقى في المقدمة كما في السابق".

ويؤكد مستخدم آخر، أنه "يجب على الدول حول العالم التي تخشى الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، أن تتحد لمقاومة الضغط الغربي وازدواجية المعايير وتسريع عملية نزع الدولرة بأسرع ما يمكن. لكل أمة الحق في العيش في رخاء".

روسيا اليوم
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