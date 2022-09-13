شخص متوفى في مستشفى ينقذ 5 حالات حرجة

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أوضحت مدينة الملك عبد الله الطبية في السعودية، اليوم الثلاثاء، أن حالة وفاة دماغية في المستشفى ساهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة، عبر التبرع بأعضائه.

وأشارت مدينة الملك عبد الله الطبية السعودية، التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها، عبر “تويتر”، الى أن “حالة وفاة دماغية بمدينة الملك_عبدالله الطبية تُنقذ 5 حالات حرجة”. وأوضحت أن الحالات التي جرى إنقاذها هي:

زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام .

زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاما.

زراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاما.

زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاما.

زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاما.

وقال الدكتور عبد الوهاب نوح، استشاري تخدير زراعة الأعضاء في مدينة الملك عبد الله الطبية، إنه “تم إنجاز حالة زراعة أعضاء من متبرع كان متوفيا دماغيا”. وتابع الطبيب أن “العمليات تمت بعد تشخيص حالة الشخص التي أظهرت وفاته دماغياً وأخذ موافقة عائلته”، مشيراً إلى أنه “جرى الحصول على أعضائه بالتنسيق مع المركز السعودي للزراعة”.

وأضاف، “تم أخذ أعضاء من المريض إلى حالات كانت توصف بالميؤوس منها، وتمت عملية زراعتها في أجسادهم، وهو ما أدى إلى إنقاذ حياتهم.”