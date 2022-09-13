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موسكو: لافروف حصل على تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

13
SEPTEMBER
2022
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أعلنت موسكو اليوم أن وزير الخارجية سيرغي لافروف وعددا من أعضاء الوفد المرافق حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لحضور أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وكانت موسكو قد عبرت عن قلقها لعدم صدور التأشيرات ل56 من ممثليها في الوفد الروسي الذي يترأسه لافروف في اجتماعات الجمعية العمومية من 20 أيلول لغاية 26 منه في مقر الأمم المتحدةفي نيويورك.

وينص اتفاق يعود إلى 1947 بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن تلتزم السلطات الأميركية عدم منع عبور ممثلي الدول الأعضاء إلى مقر الأمم المتحدة.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية أن "التأشيرات سُلمت اليوم للافروف وعدد من المرافقين"، من دون تحديد عددها.

وأضافت: "نتوقع صدور التأشيرات لأعضاء الوفد المتبقين، وحلا سريعا لمسائل لوجستية في ضوء العقوبات غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة".

ووجه السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا هذا الشهر رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اشتكى فيها من عدم تلقي التأشيرات.

وكتب في الرسالة أن "منح التأشيرات واجب قانوني على الدولة المضيفة، وليس حقا أو امتيازا".

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