3 دول لم تدعوها بريطانيا لحضور جنازة إليزابيث الثانية

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نقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروس وميانمار.



وبحسب الوكالة، سيحضر مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية في 19 أيلول، حوالي 500 ضيف رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم.



يشار إلى أن إيران على وجه الخصوص ستكون ممثلة على مستوى السفير في لندن.

وفي وقت سابق، أكّد مشاركته في مراسم الجنازة كل من، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وملك إسبانيا فيليب السادس، وزوجته ليتيزيا.



وفيما لم تعلق السفارة الروسية في المملكة المتحدة حتى الآن على المعلومات التي ترددها وسائل الإعلام، صرح في 9 سبتمبر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسي بأن الحضور الشخصي لفلاديمير بوتين في جنازة إليزابيث الثانية غير وارد.



وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال في اسكتلندا.