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مخزون النفط الأميركي يهوي لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984

13
SEPTEMBER
2022
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أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

وحدد الرئيس الأميركي جو بايدن في مارس خطة لإطلاق مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادات حادة في التضخم.

وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم لرويتر الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر.

وقد تحجم إدارة بايدن عن إطلاق المزيد من البراميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بعد أكتوبر إذا واصلت العقود الآجلة القياسية للنفط الهبوط.

واقترحت وزارة الطاقة سد النقص في الاحتياطي البترولي بالسماح له بالدخول في عقود لشراء النفط في سنوات قادمة بأسعار ثابتة محددة سلفا. وقالت الإدارة إنها تعتقد أن الخطة ستساعد في تعزيز إنتاج النفط المحلي.

 

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