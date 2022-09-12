living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أميركا: روسيا تقصف أوكرانيا ردا على استعادة كييف مناطق بالشرق

12
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعدما اتهمت كييف موسكو باستهداف محطات الكهرباء في شرق البلاد، قالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الأحد، إن استهداف روسيا للبنى التحتية الحيوية في جارتها الغربية هو رد موسكو على استعادة كييف السيطرة على مدن وقرى في شرق البلاد.
أتى ذلك، بعدما اتهم مسؤولون أوكرانيون روسيا اليوم باستهداف البنية التحتية الحيوية في بلادهم، وحذروا من أن الضربات الروسية قد تؤثر على شبكات الكهرباء الأوروبية.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تويتر إلى انقطاع كامل للكهرباء في منطقتي خاركيف ودونيتسك، إلى جانب انقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.
بدوره، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني على تويتر، إن روسيا تواصل استهداف بنى تحتية حيوية، مشددا على حاجة بلاده لدفاعات كافية مضادة للصواريخ من أجل حماية نفسها وأوروبا.

كما أضاف "في ضوء ربط شبكات الكهرباء الأوكرانية بالشبكات الأوروبية، فإن الأوروبيين قد يتأثرون أيضا" بالضربات الروسية.

ردا على هزيمتها
إلى ذلك، أعلن حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) أن الضربات الروسية التي استهدفت "بنى تحتية أساسية" تسببت بانقطاع الكهرباء والمياه.

كما أكد نظيره في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) أن القوات الروسية "قصفت منشآت للطاقة" ردا على "هزيمتها في ساحة المعركة".

وقال فالنتين ريزنيشنكو عبر حسابه على تيليغرام "بعض البلدات والقرى بدون كهرباء. لقد أصاب الروس البنية التحتية للطاقة. لا يمكنهم تقبل الهزائم في ساحة المعركة"
وفي أعقاب الضربات الروسية، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على ضرورة تبني "رد صارم" تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال الوزير إنه "يخطط لمزيد من مثل هذه التكتيكات في الشتاء ويقوم "بجس النبض".

وأضاف كوليبا عبر حسابه على تويتر أنه يجب تصنيف روسيا، التي تشن عملية عسكرية في أوكرانيا منذ أواخر فبراير شباط الماضي، باعتبارها "دولة راعية للإرهاب".

يذكر أن أوكرانيا أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قواتها أجبرت الجنود الروس على التراجع في مواقع استراتيجية في شرق البلاد، بعدما أشارت موسكو إلى عملية انسحاب نتيجة هجوم كييف المضاد الواسع النطاق.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout