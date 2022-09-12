وزيرا خارجية السعودية والهند يناقشان توطيد الشراكة الاقتصادية

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ناقش وزيرا الخارجية السعودي ونظيره الهندي، توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ضوء رؤية السعودية 2030، وزيادة الاستثمارات البينية. بين البلدين.

جاء ذلك ضمن الاجتماع الوزاري للجنة «السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية» المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ الهندي، الذي عقد «الأحد» في مقر الوزارة بالرياض، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، ونظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر.

وتناول الاجتماع استعراض نتائج أعمال اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران على محضر اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي ـ الهندي.

وكان الأمير فيصل بن فرحان التقى في وقت سابق، نظيره الهندي، حيث تناول اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، كما بحثا أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وصالح الحصيني السفير لدى الهند، ومن الجانب الهندي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وشؤون المغتربين في الخارج الدكتور أوصاف سعيد، والوكيل المساعد لشؤون الخليج في الخارجية الهندية شيري فيبل