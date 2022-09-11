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بوتين يحذر ماكرون من «عواقب كارثية» للهجمات على زابوريجيا

11
SEPTEMBER
2022
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حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من «عواقب كارثية» للهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، التي تسيطر عليها القوات الروسية، وفق الكرملين.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي حذر خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي من أن «الهجمات الأوكرانية المتكررة على مواقع في محطة زابوريجيا، بما في ذلك مستودعات للنفايات المشعة، قد تكون عواقبها كارثية».

وعبر الزعيمان في اتصال هاتفي عن استعدادهما "لتحرك غير مسيّس" بشأن الوضع في المحطة بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك وفق البيان المنشور على موقع الكرملين على الإنترنت.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي أن "الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر" التي تهدد محطة زابوريجيا النووية، وطلب منه سحب "الأسلحة الثقيلة والخفيفة" من موقعها، وفق ما أفاد الاليزيه الأحد.

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي لفت الانتباه إلى الهجمات الأوكرانية المنتظمة على مرافق المحطة، بما في ذلك مخازن النفايات المشعة، وهو أمر محفوف بالعواقب الوخيمة".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة، الأمر الذي قد يؤدي لحدوث كارثة نووية. وتوقفت العمليات في المحطة بشكل كامل اليوم الأحد كإجراء أمني. كما بحث الرئيسان قضايا الأمن الغذائي العالمي.

ووفقا للكرملين، فقد أبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأنه من المهم ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

الشرق الأوسط
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