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مُستشهدًا بمقولة شهيرة للملكة... هكذا ودّع الأمير وليام جدّته

11
SEPTEMBER
2022
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"سيقال الكثير في رحيل الملكة وتلك الحقبة التاريخية، إلا أنني خسرت جدتي", بتلك العبارة البسيطة وجه الأمير وليام رسالة وداع للمكلة إليزابيث الثانية.

ففي تعليق نشره على حسابه عبر "إنستغرام"، أمس السبت، أكد الشاب الذي أصبح أميرًا لويلز أن جدته الراحلة رافقته في كافة أيامه الحلوة والمرة، وكانت إلى جانبه في أتعس اللحظات وأكثر حزنا وإيلاما، كما في أوقات الفرح.

وفيما أكد أنه حزين لخسارتها، أوضح أنه يشعر في الوقت عينه بالامتنان لأنه استفاد من حكمتها ورصانتها، وطمأنتها له.

وقال: "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي"، مضيفاً أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع غيابها.

إلى ذلك، أكد أن أطفاله الثلاثة جورج (9 أعوام)، وشارلوت (7 سنوات) ولويس (أربعة)، عاشوا ذكريات جميلة مع الملكة سترافقهم طوال حياتهم.

وختم مستشهداً بمقولة شهيرة للملكة إليزابيث، قائلا "إن الحزن هو الثمن الذي ندفعه مقابل الحب".

كما أضاف, "كل الحزن الذي نشعر به دليل على الحب الذي نكنه لملكتنا الاستثنائية".

يشار إلى أن ملكة بريطانيا كانت توفيت الخميس الماضي في قلعة بالمورال، منزلها الصيفي في اسكتلندا، عن عمر 96 عاماً، بعد فترة حكم هي الأطول في تاريخ المملكة المتحدة، إذ استمرت 70 سنة.

فيما سينقل جثمانها اليوم الأحد بواسطة عربة خلال القرى النائية في المرتفعات إلى إدنبره عاصمة اسكتلندا، في رحلة تستغرق ست ساعات ستسمح لمحبيها بتوديعها.

ثم يُنقل النعش جوا إلى لندن يوم الثلاثاء حيث سيظل في قصر باكنغهام، ليحمل في اليوم التالي إلى قاعة وستمنستر ويبقى هناك حتى يوم الجنازة التي ستقام يوم الاثنين 19 أيلول في كنيسة وستمنستر في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت غرينتش).

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