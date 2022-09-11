نقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر بالمورال اسكتلندا إلى المقر الملكي بإدنبرة

A + A -

نقل جثمان الملكة إليزابيث من قصر بالمورال في اسكتلندا إلى المقر الملكي بإدنبرة في رحلة تستمر 6 ساعات، قبل انتقاله إلى لندن، حيث ستقام مراسم دفن رسمية في 19 من أيلول المقبل، بحسب ما أفادت “وكالة فرنس برس”.



وأعلن قصر باكينغهام أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية ستقام في 19 أيلول المقبل في كنيسة ويستمنستر في لندن عند الساعة 11,00 بالتوقيت المحلي (10,00 بتوقيت غرينتش).



وأضافت الوكالة ان “النعش الملكي مصنوع من خشب البلوط ومغطى بالراية الملكية لاسكتلندا ويعلوه إكليل من الزهور محمولا من قبل 6 حراس، مصحوبا بابنة الملكة الأميرة آن، تتحرك العربة التي تحمل النعش ببطء من القلعة النائية وتمر عبر بلدات وقرى صغيرة في طريقها لإدنبرة، حيث سينقل النعش إلى غرفة العرش في قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى الثلاثاء. وسينقل جوا لاحقا إلى قصر باكينغهام في لندن قبل أن تسجى الملكة في قاعة ويستمنستر اعتبارا من الأربعاء المقبل.



وبعد مراسم الجنازة في كنيسة ويستمنستر، سينقل الجثمان إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن. بحسب الوكالة الفرنسية”.