تشارلز الثالث يبدأ عهده بمشاورات مع الساسة البريطانيين

A + A -

نجلاء حبريري وعبير مشخص وجوسلين إيليا-

في حفل تاريخي متجذر في التاريخ، نُصب تشارلز الثالث أمس ملكاً للمملكة المتحدة، وباشر مهامه بلقاء أعضاء الحكومة التي ترأسها ليز تراس والتي شكلتها قبل يوم واحد من وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وقادة المعارضة.

وفي مراسم استثنائية نقلتها القنوات للمرة الأولى من داخل قصر «سانت جيمس» بلندن، أكد تشارلز الثالث على مواصلة إرث والدته التي استمرت على العرش سبعين عاماً، مدركاً حجم الواجبات والمسؤوليات «الجسيمة» التي انتقلت إليه. وقال أمام عشرات الأعضاء في «مجلس الملك الخاص»، كان في مقدمتهم ستة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين: «إنني أدرك تماماً هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسيادة التي انتقلت إلى الآن». وأضاف: «سأعمل جاهداً لاتباع المثال الملهم الذي تم إرساؤه لدعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر، ودول الكومنولث، والمقاطعات في جميع أنحاء العالم». وتشارلز هو ملك ورئيس الدولة في المملكة المتحدة و14 دولة أخرى، منها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وخلف تشارلز (73 عاماً) والدته بشكل تلقائي بعد وفاتها، لكن «مجلس الملك الخاص» اجتمع أمس لإعلان تنصيبه رسمياً. وكان ابنه ووريث عرشه ويليام، والملكة المرافقة كاميلا، ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، ووزيرة اسكتلندا الأولى نيكولا ستورجن، شاهدين على قسمه باحترام الدستور، وحماية كنيسة اسكتلندا، وتوقيع بيان التنصيب.

وخيمت مشاعر الحزن على المراسم التقليدية، فاتشح الملك الجديد وولي عهده والحاضرون بالسواد في غرفة التنصيب المزينة باللونين الذهبي والقرمزي، وخصص تشارلز الثالث الجزء الأول من خطابه لتكريم والدته الملكة، واعتبر رحيلها «خسارة لا تعوض». وقال: «إنه واجبي الأكثر حزناً أن أعلن وفاة أمي الحبيبة، الملكة. أدرك جيداً مدى عمق تعاطفكم والأمة بأسرها، بل أعتقد أنه يمكنني أن أقول العالم برمته تعاطف معي في هذه الخسارة التي لا تعوض والتي أصابتنا جميعاً». وأضاف قائلاً: «إنه أكبر عزاء لي أن أشهد التعاطف الذي عبّر عنه الكثيرون لشقيقتي وإخوتي». وأعلن ملك بريطانيا الجديد يوم الجنازة الرسمية لوالدته، والتي ستنعقد الاثنين 19 سبتمبر (أيلول)، إجازة وطنية.

ولم يغب عن ملك بريطانيا الجديد الإشادة بزوجته كاميلا التي أصبحت تحمل لقب «الملكة المرافقة»، وقال: «شجعني بشدة الدعم المستمر من زوجتي الحبيبة». وكان آخر من حمل هذا اللقب هي «الملكة الأم»، والدة إليزابيث الثانية، التي توفيت في عام 2002 عن 101 عام.

وفي أول خطاب يلقيه للأمة بعد وفاة والدته، تعهد الملك الجديد، الجمعة، بخدمة بلاده «بالولاء والاحترام والمحبة». كما أعلن منح ابنه الأكبر ويليام (40 عاماً) لقب أمير ويلز، وهو اللقب الذي ناله الملك تشارلز نفسه لمدة تزيد على 50 عاماً ويناله ورثة العرش بشكل تقليدي. كما أصبحت كاثرين زوجة ويليام أميرة ويلز، وهو اللقب الذي كانت الأميرة الراحلة ديانا آخر من يناله.

وأطلقت وفاة الملكة إليزابيث، عن عمر ناهز 96 عاما الخميس، خططاً مُحكمة وضعت قبل فترة طويلة لفترة حداد وطني وجنازة رسمية يُتوقع أن يشارك فيها العشرات من الزعماء، بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن وإمبراطور اليابان ناروهيتو. وبعد الجنازة، ستبدأ العائلة المالكة فترة حداد ستستمر سبعة أيام، ليتم تتويج تشارلز كملك في موعد لاحق لم يتضح بعد، وقد يستغرق شهوراً.



- مشاورات سياسية

وقع الملك تشارلز الثالث وولي عهده وزوجته، وعدة شهود من مجلس الملك الخاص، المعروف كذلك بمجلس الخلافة، بيان التنصيب، الذي تمت تلاوته في لندن السبت، وسيقرأ في كل من إدنبره وكارديف وبيلفاست الأحد.

ويتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيس الحكومة وكبار الوزراء. وتقدم الهيئة المشورة للملوك منذ عصر النورمان، كما أشارت وكالة الصحافة الفرنسية. وإلى جانب النواب المنتخبين، يحضر أعضاء مجلس اللوردات، وأساقفة كنيسة إنجلترا بمن فيهم رئيس أساقفة كانتربري. ويضم المجلس أيضاً اللورد رئيس بلدية لندن، وكبار موظفي الحكومة، والمفوضين الساميين من الدول الأربع عشرة الأخرى التي يتولى فيها الملك منصب رئيس الدولة، وكذلك اللورد رئيس المجلس وهو منصب تشغله بيني موردنت منذ الأربعاء الماضي.

وفيما تتم دعوة جل المستشارين لحفل التنصيب، لا يحضر جميعهم في ضوء المهلة القصيرة والمساحة المحدودة في قاعة التنصيب. وكان من اللافت حضور جميع رؤساء الوزراء السابقين الذين لا يزالون على قيد الحياة، وعددهم ستة، حفل التنصيب، إذ شهدت المملكة المتحدة تغيير رؤساء الحكومة بوتيرة سريعة خلال السنوات الماضية. وانضم كل من جون مايجور وغوردون براون وتوني بلير وديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون، لزملائهم في المجلس في هتاف: «فليحفظ الله الملك».

وبعد توقيع بيان التنصيب، تلا كبير الضباط النبلاء ديفيد وايت، برفقة مسؤولي المراسم الملكية بأزيائهم التقليدية، البيان الرئيسي. وترافقت تلاوة البيان بتحية بالبنادق، فيما اتجه رسل إلى مقر اللورد رئيس بلدية لندن لقراءته بمقر البورصة الملكية.

وعقب مراسم التنصيب، توجه كبار النواب، وبينهم تراس وكير ستارمر زعيم المعارضة العمالية، إلى مجلس العموم لأداء قسم الولاء للملك الجديد في جلسة استثنائية. فيما باشر تشارلز الثالث مهامه الملكية رسمياً، واجتمع في قصر باكينغهام بتراس وأعضاء حكومتها، كما عقد جلسة مع ستارمر وإد ديفي وإيان بلاكفورد؛ زعيمي حزب العمال و«الديمقراطيين الأحرار»، وزعيم كتلة «الحزب الوطني الاسكتلندي» في مجلس العموم.

- مراسم تتويج

بيد أن تشارلز الثالث نُصب ملكاً رسمياً للمملكة المتحدة، إلا أن حفل تتويجه قد ينظم على بعد أشهر من اليوم. وجرت العادة ألا يتم تتويج الملك فور وفاة سلفه، احتراماً لفترة الحداد ولإتاحة الوقت لتنظيم الحفل، فإليزابيث الثانية التي أصبحت ملكة في السادس من فبراير (شباط) 1952 يوم وفاة والدها، توجت بعد 15 شهراً في الثاني من يونيو (حزيران) 1953 بحضور أكثر من ثمانية آلاف شخص في كنيسة ويستمنستر.

ويقام الحفل في كنيسة ويستمنستر، ويرأسها كبير أساقفة كانتربري الشخصية الدينية الأولى في الكنيسة الأنغليكانية، والثاني في رئاستها بعد الملك. ويقدم رئيس أساقفة كانتربري الملك الجديد للجمهور، ليؤدي الملك بعد ذلك يمين التتويج التي تعود صياغتها إلى عام 1688، وبموجب هذا القسم، يتعهد رسمياً بأن يحكم شعبه وفقاً للقوانين التي يقرها البرلمان، وبأن يفرض القانون والعدالة «برأفة»، و«يفعل كل ما هو ممكن» من أجل الحفاظ على الكنيسة الأنغليكانية والبروتستانتية.

ثم يمسح أساقفة كانتربري بـ«الزيت المقدس»، ويبارك الملك الجالس على كرسي الملك إدوارد، وهو العرش الذي صنع في عام 1300. ويستخدم في كل تتويج منذ عام 1626. ويتسلم الملك الإشارات الملكية، وأبرزها صولجان ثم التاج الذي يضعه كبير أساقفة كانتربري على رأسه.

وتعد المملكة المتحدة النظام الملكي الوحيد في أوروبا الذي ما زال يستخدم الأزياء والسمات الملكية خلال احتفالات التتويج، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ويمثل تاج «سانت إدوارد» الذي صنع في 1661 لتتويج تشارلز الثاني، أبرز هذه السمات، وهو مصنوع من الذهب والفضة والياقوت، ويزن أكثر من كيلوغرامين. أما التاج الإمبراطوري، فيستخدم في نهاية الحفل وخلال الموكب الملكي. وهو مرصع بـ2868 ألماسة، وصنع في 1937 لتتويج الملك جورج السادس. كما يضعه الملك خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية السنوية للبرلمان.