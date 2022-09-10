الدفاع الروسية تعلن إعادة تجميع القوات في إيزيوم وإرسالها إلى دونيتسك

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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن "القوات الروسية في مدن بالاكليا وإيزيوم أعيد تجميعها في اتجاه دونيتسك لتحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة بتحرير دونباس".

وأضافت الوزارة في بيان: "من أجل تحقيق الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الخاصة لتحرير دونباس، تم اتخاذ قرار بإعادة تجميع القوات الروسية المتمركزة في منطقتي بالاكليا وإيزيوم من أجل تعزيز الجهود في اتجاه دونيتسك"

وأردف البيان: "لتحقيق هذه الغاية، وفي غضون ثلاثة أيام، تم تنفيذ عملية لتقليص وتنظيم نقل مجموعة إيزيوم- بالاكليا من القوات إلى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت البيان إلى أنه "خلال هذه العملية، تم تنفيذ عدد من أنشطة الإلهاء والتمويه مع تحديد المهام الحقيقية للقوات".

وختم البيان: "لقي أكثر من ألفي مقاتل أوكراني وأجنبي حتفهم، وتم تدمير أكثر من 100 مركبة مصفحة ومدفعية خلال ثلاثة أيام"