لافروف: طلبت عدم تذكير واشنطن بضرورة إصدار التأشيرات للوفد الروسي لحضور الجمعية العامة

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طلب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الأمريكيين لديهم التزاماتهم الخاصة.

وقال لافروف خلال مقابلة في برنامج "موسكو-الكرملين-بوتين" على قناة "روسيا1" ردا على سؤال بشأن حصول الوفد الروسي على تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "قلت لزملائي: لا داعي لتذكيرهم بعد الآن، فالأمريكيون لديهم التزاماتهم، والأمين العام للأمم المتحدة ملزم بضمان مشاركة جميع الوفود في أحداث الأمم المتحدة، بما في ذلك بالطبع الجمعية العامة. لذلك، سوف نرى"

وطلب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد للحكومة الأمريكية على إصدار تأشيرات في الوقت المناسب للمندوبين الروس والصحفيين المرافقين الذين من المقرر أن يشاركوا في أسبوع الأمم المتحدة الرفيع المستوى في وقت لاحق من سبتمبر/أيلول.

وجاء في رسالة حصلت عليها "سبوتنيك": "في هذا الصدد، نطلب منك مرة أخرى التأكيد لسلطات الولايات المتحدة على أنه يجب عليها إصدار التأشيرات المطلوبة على الفور لجميع المندوبين الروس والأشخاص المرافقين، بمن فيهم الصحفيون الروس الذين سيبقون في نيويورك للتغطية الإعلامية لزيارة وزير خارجيتنا"