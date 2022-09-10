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توقعات بانخفاض مؤشر "إس آند بي 500" الأميركي بنسبة 25%

10
SEPTEMBER
2022
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توقع بنك "مورغان ستانلي" أن ينخفض مؤشر إس آند بي 500 المعياري "S&P 500" بنسبة 15٪ و-25٪ أخرى في غضون الأشهر الأربعة المقبلة.

ويضم مؤشر ستاندارد آند بورز 500، أو اختصاراً "إس آند بي 500"، الذي يُعَدّ واحداً من ثلاثة مؤشرات في بورصة وول ستريت في نيويورك، أسهم أكبر 500 شركة مالية أميركية من بنوك ومؤسسات مالية.

ورغم ارتفاع مؤشرات البورصة الأميركية الثلاث أمس الجمعة، وارتفاع مؤشر إس آند بي 500 إلى 4067 نقطة، وبنسبة 3.65٪ في تعاملات الأسبوع، إلا أن المؤشر منخفض بنسبة 17٪ منذ بداية العام حتى الآن، ويرى البنك أن السوق لم تصل إلى القعر بعد.

وتترقب الأسواق اجتماعات بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) ومعدل رفع الفائدة المتوقع، فضلاً عن بيانات التضخم.
وتوقع المحللون، وفقاً لموقع "ياهو فاينانس yahoo finance " ، أن ينخفض مؤشر S&P 500 إلى 3400 بحلول نهاية العام، أما في حالة حدوث ركود في الاقتصاد، فإن المؤشر القياسي قد ينخفض إلى 3000، أي ستراوح معدلات الانخفاض بين 15٪ و25٪.

شركات تخالف الاتجاه النزولي
واستثنى التحليل عدداً من الشركات من ذلك الانخفاض، وهي شركات في قطاعات الأغذية والأدوية والعقارات والطاقة.

وارتفعت أسهم شركات الأغذية والبقالة مثل "Walmart" و"Whole Foods" و"Kroger". كذلك ارتفعت أسهم شركة الأدوية "Eli Lilly" التي تستحوذ على أكثر من 290 مليار دولار من القيمة السوقية، مع تسويق منتجاتها في 120 دولة حول العالم، ونمت إيراداتها في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، بنسبة 6٪ على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، تحسنت أرباح الشركة المعدلة للسهم بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت الأسهم بنسبة 15٪ تقريباً حتى الآن في عام 2022، ويتوقع البنك أن يستمر الاتجاه.

وفي مجال العقارات ارتفعت أسهم شركة "Well tower"، التي تركز اهتماماتها على البنية التحتية للرعاية الصحية، حيث نمت عائداتها في الربع الثاني بنسبة 29.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1.47 مليار دولار، وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 8.7٪، ويتوقع محللو البنك ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 16%.

ويفسر البنك ذلك بأن الرعاية الصحية قطاع مقاوم للركود، لذلك عادة ما يكون الطلب على العقارات القائمة على الرعاية الصحية مرتفعاً.

وتستفيد الشركة أيضاً من تغيرات ديموغرافية رئيسية، أهمها شيخوخة السكان، حيث يتوقع أن ينمو عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً فما فوق بنسبة 4٪ سنوياً، حتى عام 2030، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة محفز لأعمال الشركة.

روسنفت/النفط الروسي (Getty)
طاقة
وفي مجال الطاقة، تبرز اسهم شركة إكسون موبيل (XOM)، بفضل أسعار النفط القوية، حيث تحولت أسهم الطاقة لتكون من بين أفضل الشركات أداءً في مؤشر S&P 500 هذا العام حتى الآن.

وارتفعت أسهم إكسون موبيل بنسبة 49٪ منذ بداية العام حتى الآن، وذلك بعد ارتفاع قوي في عام 2021.

وفي الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حققت إكسون أرباحاً بقيمة 23.3 مليار دولار، بزيادة هائلة على 7.4 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر 27.7 مليار دولار للنصف الأول، مقارنة بـ13.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتدفع الشركة حالياً أرباحاً ربع سنوية تبلغ 88 سنتاً للسهم الواحد، ما يترجم إلى عائد سنوي قدره 3.7٪، ويتوقع أن يرتفع السهم بنحو 20%

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