كلامٌ مؤثر.. هكذا ودّع رونالدو الملكة

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نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الراحلة من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام للتعبير عن حزنه لوفاتها.

وقال رونالدو: “لعبت 7 سنوات من مسيرتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يجعل هذا الموسم هو الثامن الذي أعيشه في إنجلترا، طوال هذه السنوات، شعرت بالحب الأبدي من الشعب البريطاني لملكته، ومدى أهمية صاحبة الجلالة بالنسبة لهم، وستظل كذلك إلى الأبد”.

وأضاف: “إنني أقدم احترامي لذكراها وأحزن على هذا الفراق الذي لا يمكن تعويضه في البلد الذي تعلمت أن أسميه الوطن، صلواتي وقلبي مع العائلة المالكة”.