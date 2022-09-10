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لهذا السبب.. لم ترافق ميغان زوجها إلى قلعة بالمورال!

10
SEPTEMBER
2022
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كشفت صحيفة «الصن» البريطانية السبب وراء عدم مرافقة ميغان ماركل لزوجها الأمير هاري خلال زيارته قلعة بالمورال إثر تدهور الحالة الصحية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

والخميس، هرعت العائلة المالكة في بريطانيا لتكون بجوار إليزابيث الثانية، بعدما أبدى الأطباء قلقهم في شأن صحتها. وكان لافتا أن الأمير هاري وصل وحده لقلعة بالمورال في اسكتلندا.
وبعد مرور 12 ساعة على وفاتها، رصدت عدسات المصورين الأمير هاري مرة أخرى يغادر القلعة وحيدا، وهو ما طرح تساؤلات في شأن سبب غياب زوجته ماركل.

ووفق ما ذكرت «الصن»، نقلا عن مصدر مقرب، فإن حفيد الملكة تلقى مكالمة هاتفية من الملك تشارلز يخبره فيها بعدم إحضار ميغان معه إلى بالمورال.

وأوضح المصدر: «تشارلز أخبر هاري أنه ليس من الصواب أو المناسب أن تكون ميغان في بالمورال في مثل هذا الوقت الحزين للغاية».

وأضاف: «أُشير إليه أن كيت ميدلتون (زوجة الأمير وليام) لن تذهب أيضا وأن الأشخاص يجب أن يقتصروا على المقربين فقط».

وتابع المصدر المقرب: «شدد تشارلز على ذلك بوضوح شديد جدا وقال إن ميغان لن تكون موضع ترحيب».

كما كشفت صحيفة «الصن» البريطانية أن هاري «لم يمنح مقعدا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي نقلت شقيقه الأمير ويليام وأعمامه الأمير إدوارد والأمير أندرو إلى اسكتلندا».

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