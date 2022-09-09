البيت الأبيض: مستعدون للمفاوضات مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

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أكدت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، أن واشنطن لا تبيّت نوايا عدائية لكوريا الشمالية، ومستعدة للمفاوضات مع بيونغ يانغ لجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية.

وقالت جان بيير: “نحن على علم بهذه التقارير”، مشيرة إلى أن إعلان برلمان كوريا الشمالية البلاد دولة نووية.

ووفقا لها، فإن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواصلة التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء للرد على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل”.

وأضافت: “لقد أوضحنا أنه ليست لدينا نوايا عدائية تجاه كوريا الشمالية “.

وتابعت: “نواصل السعي للتعاون الدبلوماسي ومستعدون لعقد اجتماع دون شروط مسبقة”.