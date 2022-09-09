روسيا تسجل تراجعاً في أسعار السلع والخدمات للشهر الثالث على التوالي

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سجلت هيئة الإحصاء الروسية “روستات” استمرار هبوط أسعار السلع والخدمات في كافة قطاعات الاقتصاد في البلاد بواقع 0.52% في أغسطس، و0.39% في يوليو، و0.35% في يونيو.

وأضافت “روستات” أنه وعلى أساس سنوي تباطأ نمو الأسعار في أغسطس إلى 14.3% من 15.1% في يوليو الماضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، بأن التضخم في روسيا بحلول نهاية العام سيكون عند مستوى 12٪.

كما أشار إلى أن بعض الخبراء يؤكدون أنه في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل قد يتراجع التضخم إلى 5-6٪ أو حتى 4٪.