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ما سبب فشل أوروبا في تحديد سعر للغاز الروسي؟

9
SEPTEMBER
2022
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فشل وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماع استثنائي في بروكسل في التوصل إلى اتفاق يفرض سقفا محددا على أسعار الغاز الروسي..
وشهد الاجتماع خلافات بين الدول الأعضاء بعد رفض هنغاريا والتشيك والنمسا دعم مقترح المفوضية الأوروبية، وسعي دول أخرى إلى الدفع بتعميم أي قرار لتحديد سقف سعر الغاز على كل الموردين.. وحسب مصادر ديبلوماسية لوكالة بلومبرغ فإن وزراء الطاقة الأوروبيين يضغطون حاليا باتجاه التوصل إلى حلول جديدة للسيطرة على أسعار الغاز المرتفعة، وتوفير سيولة لمساعدة المستهلكين والشركات التي تعاني من ضغوط كبيرة.. من جانبه وفي تصريح سابق أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن رفض الأوروبيين للغاز الروسي سيزيد نشاط شركة الغاز الروسية "غازبروم" في البحث عن مشترين جدد.

روسيا اليوم
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