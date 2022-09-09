living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالسكاكين والرصاص.. مقتل 15 وحرق مئات المنازل في هجوم مسلح شرق الكونغو

9
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال مسؤولان محليان وإحدى السكان (الجمعة 9-9-2022) إن أشخاصا يحملون أسلحة نارية وسكاكين قتلوا 15 شخصا على الأقل وأحرقوا مئات المنازل في هجوم وقع ليلا على سوق بالقرب من بلدة في شرق الكونجو.

والهجوم الذي وقع قرب بلدة دجوجو هو الأحدث في سلسلة هجمات عنيفة في إقليم إيتوري الواقع في شرق الكونغو حيث تتقاتل جماعات تتنافس على الأرض والموارد.

وقالت الساكنة لوكانا ماكي “كنت أقضي الليل في متجري وفجأة سمعت دوي طلقات الرصاص وأنات الناس… رأينا إلى الآن 15 قتيلا وأكثر من 300 منزل محترق وأشخاصا مصابين وحتى مخطوفين”.

وأكد عدد القتلى المسؤول المحلي ريتشارد فينا وأيضا عضو في منظمة أهلية محلية.

وقال فينا إن من المرجح أن يكون المهاجمون من ميليشيا كوديكو التي يتكون أعضاؤها أساسا من عرقية ليندو التي تعمل بالزراعة والتي تشن هجمات منتظمة على قبيلة هيما التي يعمل أفرادها بالرعي في إقليم إيروري في شرق البلاد.

ولم يتسن الاتصال بكوديكو للحصول على تعليق.

ووقع الهجوم في مكان غير بعيد عن موقع مذبحة أخرى نفذتها ميليشيا كوديكو في فبراير شباط ولقي فيها 60 شخصا على الأقل حتفهم في مخيم للمشردين.

وشهد جزء كبير من شرق الكونجو زيادة في أعمال العنف هذا العام مما أثار خيبة أمل السكان الذين يقولون إن الجيش وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام غير قادرين على تأمين الناس.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout