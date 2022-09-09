الرئيس الصربي: لن نعترف باستقلال كوسوفو

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أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلغراد لن تعترف باستقلال إقليم كوسوفو المعلن من جانب واحد، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد حل وسط للتسوية.

وكتب على "إنستغرام": "جرى الحديث عن مستقبل صربيا، لن نعترف بكوسوفو. في الوقت الحالي نتحدث مع ميروسلاف لاجاك الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا والقضايا الإقليمية الأخرى في غرب البلقان، ومع مستشاري الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في فرنسا وألمانيا إيمانويل بون، وجينس بليتنر".

وتابع: "أنا دائما على استعداد لإيجاد حلول وسط، بما يتوافق مع دستور صربيا وقرار مجلس الأمن الدولي 1244".