أقدم الاتحادات السياسية في العالم.. ما هو "الكومنولث"؟

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حكومات رابطة شعوب بريطانيا، "الكومنولث"، هي واحد من أقدم الاتحادات السياسية في العالم، تتكوّن من 53 دولة موجودة في 6 قارات. القاسم المشترك بين أغلبيتها هو الخضوع لحكم الإمبراطورية البريطانية.

رؤساء حكومات رابطة شعوب بريطانيا "الكومنولث".، هي واحدة من أقدم الاتحادات السياسية في العالم، تتكون من 53 دولة موجودة في 6 قارات. القاسم المشترك ما بين معظم هذه الدول هو خضوعها لحكم الإمبراطورية البريطانية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. يبلغ عدد سكان الكومنولث 2.4 مليار نسمة يتوزعون على دول من بينها كندا وأستراليا ونيجيريا والهند والكثير من دول الكاريبي. كما أن العضوية في هذا الاتحاد طوعية وتستند إلى التزامات مشتركة فيما بينهم أهمها الإعتراف بالعاهل البريطاني كرئيس رمزي لجمعيتهم.

إنشاء الكومنولث

كان الكومنولث ثمرة تطورية للإمبراطورية البريطانية، ومع تخليها عن ما سموه "الفلسفة التجارية"، بدأت الإمبراطورية في تنفيذ "حكومة مسؤولة"، أي نظام يمكن للحاكم بموجبه التصرف في الشؤون الداخلية فقط بناءً على نصيحة الوزراء الذين يتمتعون بثقة المجلس المنتخب، في أجزاء من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وأيرلندا في منتصف إلى أواخر القرن التاسع عشر.

حققت هذه الدول التابعة، ولكن المتمتعة بالحكم الذاتي، تدابير متزايدة من السيادة، ولم يخضع استقلالها إلا للفيتو البريطاني. وأعلن المؤتمر الإمبراطوري لعام 1926 أن مثل هذه الدول يجب أن تعتبر "مجتمعات تتمتع بالحكم الذاتي داخل الإمبراطورية البريطانية، متساوية في الوضع، ولا تخضع بأي حال من الأحوال لبعضها البعض في أي جانب من جوانب شؤونها الداخلية أو الخارجية، على الرغم من أنها موحدة بولاء مشترك للتاج الملكي، وترتبط بحرية كأعضاء في الكومنولث البريطاني للأمم".

بعد ذلك، نفذ "النظام الأساسي لوستمنستر" (1931)، وهو النظام الأساسي لبرلمان المملكة المتحدة الذي يقوم على "المساواة بين بريطانيا ودومينياتها آنذاك في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وأيرلندا ونيوفاوندلاند"، القرارات المتخذة في كل من ذلك المؤتمر والمؤتمر الذي تلاه، ما سمح رسمياً لكل سيادة بالتحكم في شؤونها الداخلية والخارجية وإنشاء سلكها الدبلوماسي الخاص.

العضوية والمعايير

بعد إصدار "النظام الأساسي لوستمنستر"، جاءت العضوية في الكومنولث بشرط الولاء للملك البريطاني، لكن النمو السريع للقومية من الـ 1920، في أجزاء من الإمبراطورية مع السكان غير الأوروبيين تطلب إعادة النظر في طبيعة الكومنولث. وكانت الهند على وجه الخصوص حالةً خاصة داخل الإمبراطورية البريطانية. وبحكم لقبها إمبراطورية في حد ذاتها، كان لديها نائب للملك، ووزير خارجية منفصل في لندن، وجيشها الخاص، وحتى سياستها الخارجية الخاصة إلى حد ما. وعندما منحت الهند وباكستان الاستقلال في عام 1947، أصبحتا عضوين في الكومنولث.

في عام 1949 أعلنت الهند عن نيتها في أن تصبح جمهورية، الأمر الذي كان سيتطلب انسحابها من الكومنولث بموجب القواعد القائمة، ولكن في اجتماع لرؤساء حكومات الكومنولث في لندن في نيسان/أبريل 1949، تم الاتفاق على أن الهند يمكن أن تستمر في عضويتها إذا قبلت التاج البريطاني باعتباره فقط "رمزاً للارتباط الحر" لأعضاء الكومنولث. كان هذا الإعلان أول من أسقط الصفة البريطانية ، وبعد ذلك أصبح الاسم الرسمي للمنظمة هو كومنولث الأمم، أو ببساطة الكومنولث.

كانت منحة الهند للاستقلال هي الأولى في سلسلة طويلة من المنح، ومع حصول التبعيات السابقة على السيادة، نمت عضوية "الكومنولث" بشكل كبير في النصف الثاني من القرن العشرين. وقتها، اختارت معظم الدول التابعة التي منحت الاستقلال عضوية الكومنولث. ومثل الهند، اختار الكثيرون عدم الاعتراف بالتاج كرئيس للدولة. وفي عام 1995 أصبحت موزمبيق أول بلد يسمح له بالدخول، مع العلم أنه لم يكن أبداً جزءاً من الإمبراطورية البريطانية أو تحت سيطرة أي عضو. بعده وفي عام 2009، انضمت رواندا أيضاً الى الاتحاد، رغم أنها لم تكن أبداً جزءاً من الإمبراطورية البريطانية.

بعض الدول نالت استقلالها، وأصبحت مستقلة، ثم رفضت العضوية، مثل ميانمار في عام 1948. ومن جهة أخرى، اختارت بعض الدول الانسحاب من الكومنولث مثل أيرلندا عام 1949 وجنوب أفريقيا (1961) وباكستان (1972)، على الرغم من أن باكستان وجنوب أفريقيا عادتا إلى الانضمام، الأولى عام 1989، والثانية عام 1994.

وبالإضافة إلى الأعضاء المستقلين، يضم الكومنولث أيضاً أقاليم تابعة، تحكمها رسمياً المملكة المتحدة أو أستراليا أو نيوزيلندا. معظم التبعيات القديمة كانت مستعمرات، وتشمل أنغيلا، وبرمودا، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند، وجبل طارق، وجزر تركس وكايكوس في المملكة المتحدة، جزيرة كريسماس وجزر كوكوس وجزر بحر المرجان وجزيرة نورفولك في أستراليا، وجزر نيوي وتوكيلاو في نيوزيلندا. من جهتها، اتبعت المملكة المتحدة سياسة قيادة التبعيات نحو الحكم الذاتي من خلال إنشاء حكومات إقليمية فيها.

الهيكل والنشاط

يختلف الكومنولث عن الهيئات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، إذ ليس ليس لديها دستور رسمي أو لوائح داخلية، وليس على الأعضاء أي التزام قانوني أو رسمي تجاه بعضهم البعض. ويستند عمل الكمنولث إلى التشاور بين الأعضاء، الذي يجري عن طريق المراسلات ومن خلال المحادثات في الاجتماعات، ويرسل كل بلد عضو مبعوثاً، يسمى مفوضاً سامياً، إلى عواصم الأعضاء الآخرين.

يشكل رؤساء حكومات الدول الأعضاء العنصر الأساسي لصنع القرار في الكومنولث. رئيس الكومنولث، وهو لقب ينتمي تاريخياً إلى التاج البريطاني، لا خليفة أو وريث له، بل المنصب يحدده رؤساء الحكومات. وتقوم أمانة الكومنولث، التي يرأسها أمين عام، بتنظيم وتنسيق أنشطة الكومنولث وتيسير العلاقات بين الدول الأعضاء. والأمانة مسؤولة أمام مجلس المحافظين، الذي يتألف من المفوض السامي للدول الأعضاء لدى المملكة المتحدة. وفي المناسبات الدولية الرفيعة المستوى، يمثل الكومنولث الرئيس، الذي يتناوب بين الدول الأعضاء كل سنتين.

ويعقد اجتماع لرؤساء حكومات الكمنولث كل سنتين. أبرز الاجتماعات كانت في سنغافورة عام 1971، حين اعتمد الأعضاء إعلاناً أعاد تأكيد الطابع الطوعي والتعاوني للكومنولث وألزم المنظمة بتعزيز السلام الدولي، ومكافحة العنصرية، ومعارضة الهيمنة الاستعمارية، والحد من أوجه الإجحاف في الثروة. وقد تردد صدى هذا الإعلان في الاجتماع الذي عقد في هراري، زمبابوي، في عام 1991، عندما زاد القادة من بند إلزام المنظمة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وفي عام 2011 ، في أستراليا، تم اعتماد الميثاق الذي كرس المبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنمية المستدامة والحصول على الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين.

في عام 1996، أنشئ صندوق "الكومنولث الأفريقي" لزيادة الاستثمار في تلك القارة. كما أن هناك روابط تعليمية بين الأعضاء، حيث يسافر العديد من المعلمين البريطانيين إلى الخارج، ويدرس العديد من طلاب أعضاء الكومنولث في بريطانيا، وتشمل الروابط الثقافية الأخرى ألعاب الكومنولث، وهي مسابقة رياضية تقام كل أربع سنوات.

الآن، لدى أعضاء الكومنولث اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وبعضهم، مثل مالطا وقبرص عضوان في كل من الكومنولث والاتحاد الأوروبي، وحتى أنهما ظلوا في الاتحاد بعد مغادرة بريطانيا عام 2020.