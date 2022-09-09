ما حقيقة اسقاط الدفاعات الجوية الروسية لصورايخ اميركية؟

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أفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الروسي اللواء، إيغور كوناشينكوف بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في منطقة خيرسون 4 صواريخ مضادة للرادار.

وهي صواريخ سلّمتها الولايات المتحدة مؤخرا للجيش الأوكراني.

جدير بالذكر أن صاروخ AARGM Advanced Anti Radiation Guided) Missle ) تم تصميمه في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي بطلب من الجيش الإيطالي.

ومن مميزات هذا الصاروخ رأسه القتالية المركّبة القادرة على العمل كصاروخ عادي وكصاروخ راداري في مجال الموجات الميليمترية. ويسمح نظام العمل الأخير للصاروخ باكتشاف هوائيات الرادار حتى في حال فصله عن العمل.

ويمتلك الصاروخ نظام التوجيه الاستمراري، بصفته نظاما رئيسيا ونظام التوجيه الذي يعتمد الملاحة الفضائية. ويساعده هذان النظامان في توجيهه إلى منطقة يتوقع أن تنشر فيها رادارات العدو، ثم يبدأ الصاروخ في البحث المستقل عن الرادارات المراد تدميرها.

وبدأ عام 2016 في الولايات المتحدة العمل على تحديث الصاروخ الراداري وتصميم صاروخ AARGM-ER ذي مدى عمل طويل، وتم تزويده بوحدة التسريع النفاثة، ما زاد إلى حد بعيد من مدى إطلاقه.

وبلغ طول الصاروخ 4.17 متر، قطره 0.25 متر، باع جناحه 1.13 متر، وزنه 361 كلغ، وزن رأسه القتالية 66 كلغ، مدى عمله الأقصى 150 كيلومترا، مدى عمله الأدنى 25 كيلومترا.

روسيسكايا غازيتا