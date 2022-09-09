بلينكن: لن نترك حلفاءنا في أوروبا “يتجمدون” بدون وقود

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لن تترك حلفاءها الأوروبيين “يتجمدون في البرد”، وستسعى بكل قوتها لتلبية احتياجات دول المنطقة قبيل بداية فصل الشتاء.

وأضاف الوزير الأمريكي، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في بروكسل: ” طبعا لن نترك أصدقاءنا لوحدهم في البرد”.

وتابع الوزير بلينكن، في تعليقه على الوضع المتعلق بانقطاع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية على خلفية الأزمة المستمرة حول أوكرانيا: “على الرغم من أن تكلفة مقاومة عدوان الكرملين، تبقى باهظة، إلا أن تكلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير”.

وردا على سؤال حول آفاق حل الأزمة الأوكرانية، زعم الوزير الأمريكي بأن روسيا لا تظهر في الفترة الحالية، أي اهتمام بالحوار مع سلطات كييف حول تسوية سلمية لهذا النزاع.