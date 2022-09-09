living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلال أيام.. هذا ما سيحصل بين القوات الهندية والصينية في منطقة متنازع عليها

9
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وزارة خارجية الهند (الجمعة 9-9-2022) إن الجنود الهنود والصينيين سيفكون وضع الاشتباك القائم بينهم بحلول يوم الاثنين 12 سبتمبر أيلول الجاري في قطاع حدودي متنازع عليه بغرب الهيمالايا بعد مرور أكثر من عامين على مواجهة في أعقاب اشتباك أسفر عن سقوط قتلى.

وفك الاشتباك، الذي يأتي بعد عدة جولات من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين، جزء من جهود تبذلها نيودلهي وبكين لتجنب تصعيد التوتر بين العملاقين الآسيويين المسلحين نوويا، واللذين خاضا حربا على الحدود في عام 1962.

ويأتي الانسحاب، الذي أكدته الصين أيضا، قبيل اجتماع في أوزبكستان في الأسبوع المقبل من المتوقع أن يحضره الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن الجنود الهنود والصينيين بدأوا في الانسحاب من منطقة جوجرا-هوتسبرينجز في لاداخ في غرب الهيمالايا أمس الخميس وإن العملية ستكتمل أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أريندام باجتشي في بيان “اتفق الجانبان على إنهاء أوضاع الانتشار المتقدمة في تلك المنطقة بطريقة تدريجية ومنسقة وقابلة للتحقق منها من شأنها عودة قوات كل من الجانبين إلى المناطق الخاصة بها”.

وأضاف أن جميع الإنشاءات المؤقتة التي أقامها كل من الجيشين في المنطقة سيتم تفكيكها أيضا في إطار الاتفاق.

وبالرغم من عدم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق، قال خبير دفاعي إن من المرجح أن يقيم الجيشان منطقة عازلة بين قواتهما ويوقفا تسيير الدوريات بالمنطقة.

وقال راكيش شارما وهو ضابط هندي متقاعد برتبة ليفتنانت جنرال خدم في لاداخ “هذه خطوة إيجابية… تم تجنب سيناريو المواجهة”.

وأقيمت ترتيبات عازلة مماثلة في مناطق أخرى في لاداخ كانت القوات منتشرة فيها على مقربة من بعضها البعض بعد اشتباك في يونيو حزيران أوقع 20 جنديا هنديا على الأقل قتلى وأربعة جنود صينيين.

لكن شارما قال إن القوات من كل من الجانبين ما زالت منتشرة على مقربة في موقع واحد على الأقل بالقرب من منطقة ديمتشوك في لاداخ، وهو ما يمكن معالجته في محادثات أخرى.

وتشترك الهند والصين في حدود لم يتم ترسيمها بطول 3800 كيلومتر، حيث التزمت قواتهما سابقا ببروتوكولات قائمة منذ فترة طويلة لتجنب اللجوء لاستخدام السلاح.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout