إردوغان يُنذر واشنطن: سنلجأ إلى روسيا في هذه الحالة!

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم، أن بلاده قد تلجأ إلى دول مثل روسيا في حال عدم إيفاء الولايات المتحدة بتعهّدها تسليم أنقرة مقاتلات من طراز «أف-16».

وقال إردوغان للصحافيين: «الولايات المتحدة ليست الوحيدة التي تبيع طائرات حربية في العالم. تبيعها المملكة المتحدة وفرنسا وروسيا أيضاً»، مشيراً إلى أنه «يمكن شراؤها من أماكن أخرى ويبعث إلينا آخرون إشارات».

وتأتي تصريحات إردوغان إيجابية تجاه موسكو في ضمن سلسلة تصريحات أخرى تأتي قبيل اجتماع مقرر مع الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة إقليمية تستضيفها أوزبكستان الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، اتّهم الغرب بـ«استفزاز» روسيا عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وألقى باللوم في أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا على العقوبات التي فرضها «الاتحاد الأوروبي» على موسكو، كاشفاً أنه طلب من بوتين خفض سعر الغاز الطبيعي الذي تستورده تركيا من روسيا.

وعُلّقت مشاركة تركيا في برنامج لاستبدال مجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة لدول حلف شمال الأطلسي بعدما اشترت منظومة روسية متطورة للدفاع الصاروخي عام 2019.

لكن في ظل تحسن العلاقات الأميركية ـــ التركية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حزيران لإردوغان إنه سيؤيد بيع مقاتلات «أف-16» الأقل تطوراً.

ولم يحظَ الأمر بدعم الكونغرس الذي تتطلب المبيعات العسكرية تأييده، نظراً إلى مخاوف أبرز المشرعين الأميركيين من خطاب تركيا المتشدد حيال خصمها التقليدي، اليونان.

وكانت علاقات أنقرة الاستراتيجية قد توترت مع واشنطن على مدى سنوات بفعل ملفات عدة، من تدهور سجل حقوق الإنسان في تركيا إلى التعاون الأميركي مع فصيل كردي في سوريا يعتبره إردوغان «إرهابياً».

وأفاد إردوغان بأنه سيطرح مسألة الدعم العسكري الأميركي للأكراد إذا أتيح له عقد لقاء مع بايدن على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من 13 أيلول الجاري.