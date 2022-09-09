بالصورة: جراح يلبي طلب مريضه بإجراء عملية رغم انقطاع الكهرباء!

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أجرى جراح أمريكي عملية قطع القناة الدافقة (المنوية) لمريض معتمداً على تيار كهربائي استمده من بطارية سيارته الكهربائية بعد انقطاع الكهرباء عن عيادته.

صحيفة The Times البريطانية قالت، الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، إن الجراح كريستوفر يانغ، اختصاصي المسالك البولية في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، حصل على موافقة المريض في المضي قدماً في العملية، لأنه كان متاحاً في موعدها، ولم يرغب في تأجيلها.

الصحيفة أشارت إلى أنه عندما انقطع التيار الكهربائي عن العيادة، استخدم يانغ كابل تمديد طاقة، لربط معداته الطبية بشاحنته الصغيرة من طراز "ريفيان آر 1 تي" Rivian R1T الكهربائية، وأجرى العملية.

ونشر يانغ تغريدة على موقع تويتر في أعقاب العملية، قال فيها: "تمت العملية على ما يرام. لقد أجريت ما يُرجح أن تكون أول عملية قطع قناة دافقة، بكهرباء من سيارة ريفيان في العالم اليوم. انقطع التيار الكهربائي عن العيادة، ولم يرغب المريض في تأجيل العملية. أُجري الكي الكهربائي على نحو طبيعي، وقد سارت العملية على ما يرام!".

وتابع يانغ: "من حسن حظه أن الجهاز المستخدم في إجراء الجراحة لم يتطلب كثيراً من الطاقة لإتمام العملية التي تستغرق من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، بل إن بطارية السيارة تمكنت أيضاً من تشغيل مروحة صغيرة في غرفة العمليات".

وفي تصريحات لمحطة WGLT الإذاعية، أضاف يانغ أن المريض أعجبته الفكرة، "قلنا له إن كنت مستعداً، يمكننا إجراء عملية قطع القناة الدافقة باستخدام الكهرباء من الشاحنة، فضحك مبدياً موافقته، واتفقنا".

أوضح يانغ أنه كان مطمئناً للاعتماد على الشاحنة في أن تكون مصدراً احتياطياً للطاقة، لكنه مزح قائلاً: "لا أظن أن [عملية قطع القناة الدافقة] يمكن أن تكون استخداماً مخططاً له للشاحنة الكهربائية".

عربي بوست