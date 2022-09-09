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ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث

9
SEPTEMBER
2022
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بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية يتعدل ترتيب خلافة العرش البريطاني ليصبح ابنها البكر ووريثها تشارلز أمير ويلز ملكا.

تصل القائمة بحسب بعض الإحصائيات إلى الآلاف بمن فيهم أشخاص عاديون ونبلاء من أنحاء أوروبا.

لكن الترتيب المباشر للخلافة يعود لأحفاد الملكة:

1- الأمير وليام دوق كامبريدج - من مواليد 21 يونيو 1982، الابن البكر لتشارلز

2 - الأمير جورج أمير كامبريدج - من مواليد 22 يوليو 2013، الابن البكر لوليام

3- الأميرة شارلوت أميرة كامبريدج - من مواليد 2 مايو 2015، ابنة وليام الكبرى

4- الأمير لويس أمير كامبريدج - من مواليد 23 أبريل 2018، النجل الثاني لوليام

5- الأمير هاري دوق ساسكس - من مواليد في 15 سبتمبر 1984، الابن الثاني لتشارلز

6- آرتشي ماونتباتن وندسور - من مواليد 6 مايو 2019، الابن البكر لهاري

7- ليليبت ماونتباتن وندسور - من مواليد 4 يونيو 2021، ابنة هاري

8 - الأمير أندرو دوق يورك - من مواليد 19 فبراير 1960 وهو الابن الثاني للملكة اليزابيث

9- أميرة يورك بياتريس - من مواليد 8 أغسطس 1988. الابنة الكبرى لأندرو

10- سيينا إليزابيث مابيلي موزي - من مواليد 18 سبتمبر 2021. ابنة بياتريس

11- الأميرة يوجين أميرة يورك - من مواليد 23 مارس 1990. الإبنة الثانية لأندرو

12- أوغوست بروكسبانك - من مواليد 9 فبراير 2021. نجل يوجين

13- الأمير إدوارد، إيرل ويسيكس - من مواليد 10 مارس 1964. الابن الثالث للملكة اليزابيث

14- جيمس، فيكونت سيفيرن - من مواليد 17 ديسمبر 2007. نجل إدوارد

15- ليدي لويز ماونتباتن وندسور - من مواليد 8 نوفمبر 2003. ابنة إدوارد

16- الأميرة آن، صاحبة السمو الملكي - من مواليد 15 أغسطس 1950. ابنة الملكة اليزابيث

17- بيتر فيليبس - من مواليد 15 نوفمبر 1977. نجل آن

18- سافانا فيليبس - من مواليد 29 ديسمبر 2010. الابنة الكبرى لفيليبس

19- إيسلا فيليبس - من مواليد 29 مارس 2012. ابنة فيليبس الثانية

20- زارا تيندال - من مواليد 15 مايو 1981، ابنة آن

21- ميا تيندال - من مواليد 17 يناير 2014. ابنة تيندال الكبرى

22- لينا تيندال - من مواليد 18 يونيو 2018. الابنة الثانية لتيندال

23- لوكاس تيندال - من مواليد 21 مارس 2021. نجل تيندال

ويلي أحفاد الملكة إليزابيث في الترتيب ستة من أحفاد أختها الراحلة الأميرة مارغريت، شقيقتها الوحيدة.

ويتبعهم أحفاد أشقاء والدهم الملك جورج السادس. وهناك أكثر من 70 شخصا أحياء يتحدرون من سلالة والده الملك جورج الخامس، الذي توفي في 1936.

فقط الأشخاص الذين هم من سلالة صوفيا هانوفر (1630-1714) ممن هم في "شركة مع كنيسة إنجلترا" يمكنهم أن يرثوا العرش، وفقًا لقانون التسوية لعام 1701.

ويُستثنى الكاثوليك، فيما الملك هو الرأس الأعلى لكنيسة إنجلترا التي أسسها الملك هنري الثامن عام 1534.

ولم يعد المتزوجون من كاثوليك محظورين من وراثة العرش. وفي التعديلات التي أدخلت على قوانين الخلافة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، لم يعد للذكور المولودين بعد 28 أكتوبر 2011 الأسبقية على شقيقاتهم الأكبر سناً.

إضافة إلى بريطانيا، فإن ترتيب الخلافة متبع أيضا في عروش دول الكومنولث الأخرى.

 

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