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هكذا يتم اختيار الملوك لتولي عرش بريطانيا وهذه هي صلاحياتهم

8
SEPTEMBER
2022
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فتحت الأنباء عن مرور ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بوعكة صحية خطيرة وتوصية الأطباء بأن تظل تحت الإشراف الطبي ملف من سيخلفها على عرش بريطانيا، وكيف يتم اختيار الملوك في المملكة التي لا تغيب عنها الشمس.

وحصرت وثيقة الحقوق 1689 وقانون التسوية 1701 خلافة العرش بأحفاد البروتستانت الشرعيين لصوفيا هانوفر الذين "يتبعون كنيسة إنجلترا". واستُبعد أزواج الرومان الكاثوليك منذ عام 1689 حتى عُدل القانون في عام 2015. ويحق للأحفاد البروتستانت من الذين استُبعدوا لكونهم من الرومان الكاثوليك أن يكونوا في ترتيب العرش.

إن الملكة إليزابيث هي صاحبة السيادة ووريثها الظاهر هو ابنها الأكبر تشارلز أمير ويلز، يليه الأمير ويليام دوق كامبريدج الابن الأكبر لأمير ويلز. والثالث في الترتيب هو الأمير جورج الابن الأكبر لدوق كامبريدج، تليه شقيقته الأميرة شارلوت وشقيقهما الأصغر الأمير لويس. السادس في الترتيب هو الأمير هاري دوق ساسكس الابن الأصغر لأمير ويلز.

وبموجب اتفاقية بيرث التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، فإن الستة الأوائل في ترتيب العرش بحاجة إلى موافقة الملك قبل الزواج؛ وبدون هذه الموافقة، يُستبعدون هم وأطفالهم من خط الخلافة.

يمكن تعيين أول أربعة أشخاص في خط الخلافة ممن تزيد أعمارهم عن 21 عامًا وكذلك قرينة الملك كمستشارين للدولة. يؤدي مستشارو الدولة بعض واجبات الملك في المملكة المتحدة أثناء تواجده خارج البلاد أو عجزه مؤقتًا. خلاف ذلك، ليس على الأفراد في ترتيب العرش أن يتقلدوا أدوارا قانونية أو رسمية محددة.

المملكة المتحدة هي واحدة من ممالك الكومنولث الخمسة عشر. وكل واحدة من هذه البلدان لديها نفس الملك ونفس ترتيب العرش. في عام 2011، اتفق رؤساء وزراء الممالك بالإجماع على تبني نهج مشترك لتعديل القواعد المتعلقة بخلافة عرشهم، بحيث ينطبق حق البكر المطلق على الأشخاص المولودين بعد تاريخ الاتفاقية بدلًا من تفضيل الذكر البكر، كما اتفقوا على رفع الحظر المفروض على الزواج من الرومان الكاثوليك، مع بقاء الملك تابعًا لكنيسة إنجلترا. وبعد سن التشريعات اللازمة وفقًا لدستور كل منطقة من الكومنولث، دخلت التغييرات حيز التنفيذ في 26 مارس عام 2015.

ورغم أن الصلاحيات السياسية التي يتمتع بها ملك بريطانيا رمزية بشكل كبير، فإنه يستخدم بعضها فعليا كما في حال إجراء الانتخابات العامة، أو في الأزمات، كما يستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنه عند الحاجة لتسهيل الأمور.

ومن ضمن هذه الصلاحيات حل البرلمان واستدعاؤه للانعقاد، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما يستدعي الملك البرلمان للانعقاد عند حضوره جلسته الافتتاحية، أيضا للملك صلاحية التصديق على مشروعات القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ، كما للملك حق رفض المصادقة على القوانين، وتعيين وإقالة الوزراء، وإعلان الحرب، والعفو الملكي.

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