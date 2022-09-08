ملك بريطانيا الجديد.. من هو تشارلز الثالث؟

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أصبح الأمير تشارلز، مساء يوم الخميس، ملكا لبريطانيا، إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية التي فارقت الحياة عن عمر يناهز 96 عاما، بعدما مسيرة حكم امتدت لسبعة عقود.

وأمير ويلز الذي يبلغ 73 عاما وأصبح ملكا هو الوريث الشرعي لعرش بريطانيا باعتباره النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية.

وتبوأ تشارلز منصب الوريث الشرعي ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ سنة 1952، وتبعا لذلك، فهو أكبر وأقدم وريث شرعي في تاريخ بريطانيا.

ويعد الملك الحالي أيضا أقدم وريث شرعي لمنصب أمير ويلز أيضًا، حينما تولى هذا المنصب في يوليو عام 1958.

رأى تشارلز النور في قصر باكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث.

تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، وهما المؤسستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلًا.