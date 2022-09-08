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قصر بكنغهام يعلن وفاة الملكة إليزابيث الثانية

8
SEPTEMBER
2022
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توفيت الملكة إليزيبت الثانية اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ96 عاما.

يذكر أن الملكة إليزابيث كانت قد ألغت في الأشهر الأخيرة عددًا من المواعيد بسبب مخاوف بشأن حركتها وصحتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، شوهد العديد من أفراد العائلة المالكة يقومون برحلة قصيرة إلى الكنيسة الصغيرة أثناء إقامتهم في العقار الملكي.

وتولّت الملكة عرش بريطانيا منذ سبعين عاماً وزارت بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة. وقامت بأكثر من 150 زيارة لدول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو بالكومنولث تزوره، في حين ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.

وعاصرت إليزابيث 14 رئيساً للوزراء من ونستون تشرشل (1952-1955) إلى بوريس جونسون، وكان رؤساء الوزراء يطلعونها خلال جلسات أسبوعية على أبرز التطورات الراهنة الفترة القائمة.

والتقت الملكة 13 من الرؤساء الـ 14 الأميركيين، منذ هاري ترومان (1945-1953) إلى جو بايدن حالياً. أما الرئيس الذي ينقص من اللائحة فهو ليندون جونسون (1963-1969).

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