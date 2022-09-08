الى اسكتلندا.. الأمير هاري وزوجته ميغان توجّها بعد أنباء عن صحة الملكة إليزابيث

A + A -

سافر الأمير البريطاني هاري وزوجته، ميغان ماركل، إلى اسكتلندا، اليوم الخميس، بعد أن أصدر أطباء ‏ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، نشرة حول صحتها.‏

وقال المتحدث إن "دوق ودوقة ساسكس سيسافران إلى اسكتلندا"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأشارت وكالة الصحافة البريطانية المحلية إن الأمير هاري وميغان مارك، اللذان يقومان حاليا بزيارة قصيرة إلى أوروبا، كان من المقرر أن يحضرا حفل توزيع جوائز في لندن مساء الخميس، لكنهما غيّرا خططهما للسفر لرؤية الملكة.

وفي وقت سابق، أفاد قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون على صحة الملكة إليزابيت، وأوصوا بأن تكون تحت إشراف طبي.

ووصل أبناء الملكة الأربعة، بالإضافة إلى حفيدها الأمير وليام، إلى قلعة بالمورال الاسكتلندية.

ملكة بريطانيا احتفلت باليوبيل البلاتيني على جلوسها على العرش، وقطعت الملكة عطلتها الرسمية في أغسطس/ آب الماضي، للقاء مرشحي حزب المحافظين قبل تسمية ليز تراس لرئاسة الوزراء.

sputnik