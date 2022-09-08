قلق بشأن صحّة الملكة إليزابيث!

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أعلن قصر باكنغهام، في بيان، اليوم الخميس، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، وأوصوا بأن "تبقى تحت الإشراف الطبي".



وقال القصر، في بيان، إن الملكة، البالغة من العمر 96 عامًا، "تستريح في قلعة بالمورال".



فيما قال مصدر بالقصر الملكي، إنه تم إبلاغ أسرة الملكة بحالتها الصحية.

والتقت الملكة برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الثلاثاء.



وكتبت تراس، على حسابها عبر "تويتر"، الخميس، أن "الدولة بأسرها تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنغهام".



وأضافت, "أفكاري وأفكار الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".