تراس تجمد أسعار الطاقة لمدة عامين!؟

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، "تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين"، مؤكداً بذلك قولها "إننا سنقدم ضمانا جديدا لتهدئة بواعث القلق بشأن فواتير الطاقة".

ولفتت إلى "أنني أعرف أن هناك معاناة بسبب أسعار الطاقة وجئت هنا لأقول إن تكاليفها ستكون مقبولة"، موضحةً "أننا نعتمد مقاربة مع الشركات بناء على استثمارات معينة من أجل ضمان أمن الطاقة في بلدنا".



وتولت ليز تراس رئاسة الحكومة البريطانية، لتواجه سلسلة من أصعب التحديات التي يتصدى لها رئيس وزراء جديد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وكساد يلوح في الأفق وصراع بين العمال وأرباب العمل.